Las metatendencias representan cambios a largo plazo en el comportamiento o actitud de los consumidores, las cuales tienen un impacto global y logran abarcar múltiples sectores. Por lo que, durante la próxima década, oleadas de avances innovadores y tecnológicos exponenciales se están acumulando unas sobre otras, eclipsando décadas de avances en escala e impacto.

De estas olas surgen 20 “Metatendencias”, que probablemente revolucionarán industrias enteras (antiguas y nuevas), redefinirán la generación de negocios del mañana y los desafíos contemporáneos, y transformarán nuestros medios de vida de abajo hacia arriba.

Peter H. Diamandis, fundador y presidente de la Fundación X Prize y presidente ejecutivo de Singularity University, ha resumido en su blog una lista de estas metatendencias que transformarán de manera exponencial industrias, negocios y nuestra vida cotidiana en esta nueva década.

En esta lista se incluyen: la conectividad global gigabit, el promedio de salud humana, la realidad aumentada, la colaboración IA–humano ... solo por mencionar algunos, y es aquí donde los emprendedores expertos en un trabajo en conjunto con sus equipos deben ver más allá de las implicaciones inmediatas de una tecnología determinada y capturar oportunidades comerciales de segundo orden del tamaño de Google en el horizonte.

Tecnologías en tendencia hacia la nueva década

Podríamos hacer un análisis de lo que sucedía hace algunos años, donde no existía la tecnología y nos daríamos cuenta de que este futuro no es peor y que no debemos temerle al cambio, hoy la vida ha cambiado gracias al uso de herramientas tecnológicas.

Estas tendencias describen el futuro cercano basándose en evidencias del rumbo de posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos.

Aumento continuo de la abundancia global: el número de personas en situación de pobreza extrema sigue disminuyendo, ya que la población de ingresos medios sigue aumentando. La conectividad global de gigabits conectará a todos y a todo a un costo muy bajo: el despliegue de 5G con licencia y sin licencia, más el lanzamiento de una multitud de redes satelitales globales (OneWeb, Starlink, etc.), permiten Comunicaciones ubicuas y de bajo costo para todos, en todas partes, sin mencionar la conexión de billones de dispositivos. El período promedio de salud humana aumentará en más de 10 años: una docena de soluciones biotecnológicas y farmacéuticas que cambiarán el juego (actualmente en ensayos clínicos de fase 1, 2 o 3) llegarán a los consumidores esta década, agregando una década adicional a la esperanza de vida humana. Una era de abundancia de capital verá un mayor acceso al capital en todas partes: de 2016 a 2019, la humanidad alcanzó máximos históricos en el flujo global de capital semilla, capital de riesgo e inversiones de fondos de riqueza soberana. La Realidad Aumentada y la Web espacial lograrán una implementación ubicua: la combinación de Realidad Aumentada (que produce Web 3.0, o la Web espacial) y redes 5G (que ofrecen velocidades de conexión de 100Mb/s – 10Gb/s) transformará la forma en que vivimos nuestra vida cotidiana, impactando a todas las industrias, desde el comercio minorista y la publicidad hasta la educación y el entretenimiento. Todo es inteligente, integrado con inteligencia: el precio de los chips de aprendizaje automático especializados está cayendo rápidamente con un aumento en la demanda global. La IA logrará inteligencia a nivel humano: la inteligencia artificial alcanzará un rendimiento a nivel humano en esta década (para 2030). AI-Human Collaboration se disparará en todas las profesiones: el auge de las plataformas de “AI as a Service” (AIaaS) permitirá a los humanos asociarse con AI en todos los aspectos de su trabajo, en todos los niveles, en todas las industrias. La mayoría de las personas adaptan un “software shell” similar a JARVIS para mejorar su calidad de vida: a medida que los servicios como Alexa, Google Home y Apple Homepod se expanden en funcionalidad, dichos servicios eventualmente viajarán más allá del hogar y se convertirán en su prótesis cognitiva 24/ 7. Energía renovable barata y abundante a nivel mundial: los avances continuos en las redes solares, eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas, nucleares y localizadas impulsarán a la humanidad hacia energías renovables baratas, abundantes. La industria de seguros se transforma de “recuperación después del riesgo” a “prevención del riesgo”: hoy, el seguro contra incendios le paga después de que se incendie su casa; el seguro de vida paga a sus familiares después de su muerte; y el seguro de salud (que es realmente seguro de enfermedad) paga solo después de que se enferma. Los vehículos autónomos y los autos voladores redefinirán el viaje humano (pronto será mucho más rápido y más barato): los vehículos totalmente autónomos, las flotas de autos como servicio y el uso compartido de viajes aéreos (autos voladores) estarán completamente operativos en la mayoría de principales ciudades metropolitanas en la próxima década. La producción a pedido y la entrega a pedido darán lugar a una “economía instantánea de las cosas”: los habitantes urbanos aprenderán a esperar el “cumplimiento instantáneo” de sus pedidos minoristas a medida que los servicios de drones y robóticos de entrega de última milla transportan productos del suministro local y depósitos directamente a su puerta. Capacidad de sentir y saber cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar: nos acercamos rápidamente a la era en la que 100 mil millones de sensores (Internet de todo) monitorean y detectan (imaginan, escuchan, miden) todas las facetas de nuestros entornos, todo el tiempo. Interrupción de la publicidad: a medida que la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana, su IA personalizada pronto comprenderá lo que usted quiere mejor que usted mismo. La agricultura celular se traslada del laboratorio a las ciudades del interior, proporcionando proteínas de alta calidad que son más baratas y saludables: esta próxima década será testigo del nacimiento del sistema de producción de proteínas más ético, nutritivo y ambientalmente sostenible ideado por la humanidad. Las interfaces cerebro-computadora (BCI) de gran ancho de banda se pondrán en línea para uso público: Esta próxima década verá un progreso tremendo en esa dirección, primero atendiendo a las personas con lesiones de la médula espinal, por lo que los pacientes recuperarán tanto la capacidad sensorial como el control motor. La realidad virtual de alta resolución transformará las compras minoristas y de bienes raíces: los auriculares de realidad virtual livianos y de alta resolución permitirán a las personas en el hogar comprar desde ropa hasta bienes raíces desde la comodidad de su sala. Mayor enfoque en la sostenibilidad y el medio ambiente: un aumento de la conciencia ambiental global y la preocupación por el calentamiento global impulsará a las empresas a invertir en la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de la necesidad como para fines de marketing. Las terapias CRISPR y genéticas minimizará la enfermedad: una amplia gama de enfermedades infecciosas, que van desde el SIDA hasta el Ébola, ahora son curables.

Sin duda para que este futuro siga siendo mejor se necesitarán dominar algunos retos, mismos que involucran a empresas privadas, gobiernos e incluso a instituciones universitarias.