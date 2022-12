12 deseos para 2023

Segunda y última parte

En ocasiones, escribir nuestros deseos puede ayudarnos a aclarar lo que es más importante para nosotros. Lo que queremos lograr. Pueden ser un punto de partida para establecer metas financieras.

Por eso he querido proponerte el ejercicio de escribir qué es lo que te gustaría lograr en el 2023 pero sobre todo que pienses por qué eso es importante para ti.

Ya te conté cuatro de los 12 deseos que tengo para mis lectores en 2023 y que pueden ser una inspiración para determinar los tuyos. A continuación el resto:

5. Mejorar tu historial crediticio y tu score. Tener un historial impecable nos puede abrir muchísimas puertas, porque todo mundo quiere prestarle al que es buen pagador, al que no se atrasa, al que maneja sus préstamos con responsabilidad. Esto nos ayuda a conseguir préstamos en mejores condiciones. Un buen score implica pagar tus deudas siempre a tiempo, mantener una utilización baja de tu tarjeta de crédito, no abrir muchas cuentas de manera rápida, etc.

6. Tener un buen fondo para emergencias, que cubra al menos tres meses de gasto. Esto te da un buen colchón para que no te tengas que endeudar si algo inesperado sucede (desde una simple ponchadura de llanta que implica un gasto no previsto, hasta una pérdida temporal de ingresos).

7. Aprende sobre inversiones y comienza a invertir tu dinero. Esto es importante porque invertir con inteligencia es una condición necesaria para la formación del patrimonio.Tus ahorros necesitan crecer más rápidamente que la inflación, de lo contrario estás perdiendo poder adquisitivo. Invertir no es difícil pero sí requiere tener claros algunos conceptos básicos. Durante el año que termina hice una serie muy amplia sobre inversiones en este espacio.

8. Invierte en ti, en tu educación, en crecer como persona. Hay muchísimas formas de hacer esto. Hoy en día se pueden aprender habilidades de forma gratuita (aunque hay que buscar bien) o encontrar cursos pagados donde todo el material está organizado y correctamente estructurado.

9. Empieza un plan de ahorro para alguno de tus objetivos de mediano plazo. Puede ser comprar una propiedad o hacer ese viaje que tanto deseas. Es posible que te tome varios años alcanzar ese objetivo, pero si no te decides a empezar, no lo harás nunca.

10. Enseña a tus hijos sobre el valor del dinero, cómo manejarlo, qué hacer y qué no hacer. Eso lo debes acompañar con tu propio ejemplo: actúa de manera consistente con lo que les dices. Muéstrales el camino.

11. Evalúa tus necesidades de protección. Esto lo puedes hacer acompañado de un buen agente de seguros (alguien que sea asesor antes que vendedor). Es muy difícil encontrarlos porque sus ingresos dependen de lo que venden. Pero los hay. Esto te ayudará a determinar la cobertura adecuada para ti y tu familia. Es tan malo sobre asegurarte que mal asegurarte.

12. Haz un testamento. Recuerda que nadie tiene la vida comprada pero todos tarde o temprano vamos a dejar este mundo. Eso es una certeza. Lo que no sabemos es cuándo. Por eso hay que estar preparados y no heredar problemas, incertidumbre y gastos innecesarios a las personas que queremos.

Estos deseos son sólo algunos ejemplos. Podrás coincidir con algunos y no con otros. Habrá cosas que a mí no se me habrán ocurrido pero que para tí son muy importantes. Todos tenemos necesidades y prioridades diferentes. La idea es que sepas cuáles son las tuyas y decidas en qué te quieres enfocar, para convertir eso en metas financieras como ya te enseñamos a escribirlas.

¡Feliz 2023 y mucho éxito!

contacto@planeatusfinanzas.com