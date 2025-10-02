Wall Street toca récord pese a cierre de gobierno en EU

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron al alza el jueves, en medio de las ganancias en materiales y tecnología. Los inversionistas se tomaron con calma el cierre del gobierno federal, a la espera de dos recortes más de las tasas de interés previstos para este año.

El S&P 500, que alcanzó un récord de 6,731.94 puntos al inicio de la sesión, subió menos del 0.1%, a 6,715.38 enteros.

El Nasdaq Composite subió 0.39%, a 22,844.05 puntos, tras alcanzar un máximo histórico de 22,900.60 puntos intradía. El Dow Jones avanzó 0.17%, a 46,520.15 unidades.

Las principales alzas en una categoría de acciones con una capitalización bursátil de 200,000 millones de dólares o más fueron principalmente empresas tecnológicas.

Entre estas mega capitalizaciones se encontraban Advanced Micro Devices, ASML, Broadcom y NVIDIA.

Además, los empleadores estadounidenses anunciaron el jueves planes para recortar 54,064 empleos en septiembre, una reducción con respecto a los 85,979 de agosto y por debajo de los niveles del año anterior, según Challenger, Gray & Christmas, una firma de colocación laboral.

En lo que va de año, los recortes de empleo ascienden a aproximadamente 946,000, la cifra más alta desde 2020, la quinta más alta registrada en los 36 años de historia de los datos, y se prevé que supere el millón en 2025, según una nota de Scotiabank.

Es probable que el cierre parcial del gobierno federal se extienda hasta la próxima semana, según informó CNN. Se espera que los demócratas del Senado vuelvan a bloquear un proyecto de ley de financiación a corto plazo respaldado por el Partido Republicano cuando voten el viernes, y es poco probable que el Senado sesione este fin de semana.

"El mercado parece estar tomando el cierre con calma, en parte porque el techo de la deuda no forma parte del debate esta vez, lo que elimina la amenaza de impago", declaró Lindsey Piegza, economista jefe de Stifel, en una nota.

Cierran al alza

Las bolsas de valores en México subieron la jornada del jueves mostrando algo de volatilidad e incorporaron datos locales.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.47% a 62,220.31 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 0.34% a 1,243.57 puntos.

Los índices no se alejaron de los máximos que renovaron el martes y marcaron su cuarta alza de los últimos cinco días. Los inversionistas asimilaron que las ventas de vehículos ligeros en México presentaron en septiembre su primera alza en seis meses, pese a que el acumulado del año continúa en terreno negativo.