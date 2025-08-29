Wall Street termina en rojo tras unos datos de inflación PCE en línea con lo previsto

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los promedios retrocedieron tras la publicación de datos de inflación en línea con lo esperado, que apoyaron la apuesta de un recorte a la tasa de interés en septiembre.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.20% hasta 45,544.88 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.64% a 6,460.26 puntos. El Nasdaq Composite perdió 1.15% a 21,455.55 puntos.

Este viernes se conoció que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por su sigla en inglés), la principal referencia de inflación para al Reserva Federal, aumentó 0.2% mensual en julio y 2.6% anual, datos en línea con lo esperado por los analistas.

Las cifras económicas publicadas esta semana en Estados Unidos respaldaron las expectativas de que la autoridad monetaria recortará su tasa de interés el próximo mes, aunque la opinión continúa dividida sobre si será el inicio de un ciclo de recortes o sólo un ajuste aislado.

Entre las emisoras más importantes destacó la caída de Nvidia (-3.34%) después de que The Wall Street Journal reportó la creación de un chip de alto rendimiento de Alibaba (+12.9%) que busca aprovechar la ausencia de chips de Nvidia en China por el proteccionismo.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500 se observaron desempeños mixtos, con seis de ellos avanzando. Los mejores desempeños los tuvieron las acciones de cuidado de la salud y bienes raíces, mientras que el sector tecnología bajó 1.63% presionado por Nvidia.

En cuanto al desempeño semanal, los índices tuvieron ligeras caídas, pese a que el S&P 500 marcó máximos dos veces en la semana. El Dow Jones y el Nasdaq bajaron 0.19%, mientras que el S&P 500 bajó 0.10%. En el año ganan 7.05%, 9.84% y 11.11 por ciento.