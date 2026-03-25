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Wall Street sube tras declaraciones de Trump sobre negociaciones entre EU e Irán
Los índices avanzan impulsados por las esperanzas de que las negociaciones entre EU e Irán puedan alcanzar un acuerdo que termine con la guerra.
Los principales índices de Wall Street suben moderadamente este miércoles. Los promedios avanzan impulsados por las esperanzas de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo que termine con la guerra y la volatilidad.
El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.56% a 46,382.86 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.53% a 6,591.01 puntos. El Nasdaq Composite avanza 0.75% a 21,925.97.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer por la tarde que su país está “en negociaciones” con Irán. También dijo que el gobierno iraní está "dialogando con sensatez” y afirmó que desea que alcancen un acuerdo de alto al fuego muy pronto.
Algunos barcos han comenzado a atravesar el estrecho de Ormuz. La misión de Irán ante las Naciones Unidas ha asegurado a través de su cuenta en X que los “barcos no hostiles” podrán hacerlo. El petróleo estadounidense WTI baja 2.67% a 89.88 dólares.
Sólo el sector de energía (-0.22%) cae entre los 11 principales del S&P 500, mientras que los avances son encabezados por el de materiales (+1.68%), seguido por consumo discrecional (+1.26%), gracias al impulso de los títulos de Amazon.com (+2.26%).