Wall Street sube tras declaraciones de Trump sobre negociaciones entre EU e Irán

Los principales índices de Wall Street suben moderadamente este miércoles. Los promedios avanzan impulsados por las esperanzas de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo que termine con la guerra y la volatilidad.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.56% a 46,382.86 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.53% a 6,591.01 puntos. El Nasdaq Composite avanza 0.75% a 21,925.97.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer por la tarde que su país está “en negociaciones” con Irán. También dijo que el gobierno iraní está "dialogando con sensatez” y afirmó que desea que alcancen un acuerdo de alto al fuego muy pronto.

Algunos barcos han comenzado a atravesar el estrecho de Ormuz. La misión de Irán ante las Naciones Unidas ha asegurado a través de su cuenta en X que los “barcos no hostiles” podrán hacerlo. El petróleo estadounidense WTI baja 2.67% a 89.88 dólares.

Sólo el sector de energía (-0.22%) cae entre los 11 principales del S&P 500, mientras que los avances son encabezados por el de materiales (+1.68%), seguido por consumo discrecional (+1.26%), gracias al impulso de los títulos de Amazon.com (+2.26%).