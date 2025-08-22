Wall Street sube 2% tras insinuación de Jerome Powell sobre un posible recorte de tasas

Los principales índices de Wall Street avanzan decididamente la mañana de este viernes. El mercado reacciona con entusiasmo al esperado discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), que dejó la puerta abierta a un posible ajuste en la tasa.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 2.07% a 45,714.42 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 1.57% a 6,470.48 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 1.80% en 21,480.32.

El presidente de la Fed apuntó este viernes a una posible baja de tasas en septiembre, pero no llegó a comprometerse, en comentarios en los que reconoció que hay crecientes riesgos para el mercado laboral, pero también dijo que persisten riesgos de una mayor inflación.

"La estabilidad de la tasa de desempleo entre otras medidas nos permite proceder con cautela. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un ajuste", destacó Jerome Powell.

La herramienta Fed Watch, que sigue el comportamiento de los futuros sobre fondos federales, muestra que los operadores descuentan una probabilidad de 89.3% para que el banco central recorte la tasa en un cuarto de punto en septiembre, frente a un nivel de 81% ayer.

Los 11 principales subsectores del S&P 500 operan con ganancias, con el inmobiliario, sensible a las tasas, ganando 1.8%, mientras que el de consumo discrecional, con gigantes de la talla de Apple (+1.08%), Amazon (+2.40%) y Tesla (+4.81%), sube casi 2 por ciento.