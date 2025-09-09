Wall Street registra un moderado avance a la espera de inflación al productor de EU

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con ganancias las negociaciones de este martes. Los promedios avanzaron en un mercado que mantenía las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará su tasa en su reunión de la próxima semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.43% a 45,711.34 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.27% a 6,512.61 puntos. El Nasdaq Composite se movió 0.37% a 21,879.49 puntos.

Tras los datos débiles del mercado laboral publicados la semana pasada, los inversionistas siguen apostando a que la Fed recortará su tasa de interés la próxima semana. De acuerdo con la herramienta Fed Watch, un ajuste de 25 puntos base sería 93.8% probable.

Una revisión de los datos de nóminas mostró hoy que la economía estadounidense habría generado 911,000 puestos de trabajo menos de lo estimado en los 12 meses hasta marzo, sugiriendo que el mercado se estancó antes de los aranceles de Donald Trump.

Ahora los inversionistas esperan las cifras de inflación al productor y al consumidor que se publicarán mañana y el jueves, en busca de señales sobre el futuro de la tasa más allá de septiembre. Fed Watch ve 70.80% probable un recorte de 25 pb el próximo mes.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 registraron ganancias. Destacó el avance de servicios de comunicación, mientras que en las caídas, el peor desempeño lo tuvo el de materiales. Dentro del Dow Jones, destacó UnitedHealth (+8.64 por ciento).

Las acciones de la aseguradora UnitedHealth subieron después de que la compañía dio a conocer, en un documento regulatorio, que prevé que la mayoría de sus miembros estarán inscritos en planes de seguro de Medicare con alta calificación el próximo año.

Por otra parte, los títulos de Oracle (1.32%), que subieron durante la sesión, se dispararon más de 27% en operaciones posteriores al cierre, después de que informó unos resultados trimestrales positivos expectativas mejores a lo esperado del negocio en la nube