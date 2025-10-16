Wall Street pierde con signos de debilidad de bancos regionales

Wall Street cerró a la baja el jueves, con signos de debilidad en los bancos regionales que asustaron a los inversionistas ya nerviosos por la tensión comercial entre Estados Unidos y China.

El S&P 500 perdió 0.63%, a 6,629.07 puntos, el Nasdaq Composite cedió 0.47%, a 22,562.54 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.65%, a 45,952.24 enteros.

Las acciones de Zions Bancorporation cayeron (-13.14%) después de que el banco regional revelara una pérdida inesperada en dos préstamos en su división de California, sumándose a la inquietud de los inversionistas sobre la tensión crediticia oculta mientras los bancos navegan por la incertidumbre económica con las tasas de interés aún relativamente altas.

Western Alliance (-10.81%) también alimentó la inquietud en torno a los bancos regionales, tras anunciar que había iniciado un proceso por fraude contra uno de sus prestatarios.

Con el S&P 500 recientemente en máximos históricos, los inversionistas también estaban atentos a los acontecimientos entre Washington y Pekín después de que su guerra comercial se intensificara la semana pasada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 100% a China a partir del 1 de noviembre, así como otras medidas contra la segunda mayor economía del mundo tras los frenos chinos a las exportaciones de minerales de tierras raras.

El impulso de la inteligencia artificial y el optimismo en torno a los recortes de tasas de interés en Estados Unidos han ayudado a los mercados en los últimos meses. Los valores tecnológicos relacionados con la IA han sido los que más han impulsado los mercados esta semana.

Cerca de máximos

El mercado de valores mexicano finalizó con ganancias por segunda jornada al hilo, mientras los inversionistas asimilaron datos financieros de las empresas durante el tercer trimestre del año.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, subió 1.47% a 62,544.56 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, ganó 1.34% para ubicarse en 1,247 enteros.

Con estos resultados, ambos referenciales colocaron a casi 1% debajo de su máximo histórico, alcanzados el 29 de septiembre.

Los inversionistas trataron de hacer a un lado sus temores por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, y se centraron en los reportes de las empresas en Estados Unidos.