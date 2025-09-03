Wall Street opera mixto; Alphabet se dispara tras decisión de juez sobre Google Chrome

Los principales índices de Wall Street muestran desempeños mixtos la mañana del miércoles. Los inversionistas asimilan el primero de un grupo de indicadores de empleo relevantes que se publicarán esta semana en Estados Unidos, mientras que Alphabet sube con fuerza.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.32% a 45,149.28 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.34% a 6,437.36 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.88% a 21,467.70 puntos.

La encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos para julio mostró un total de 7.181 millones de vacantes, menos que 7.380 millones previstas y que las 7.357 millones de junio. El dato de una menor de demanda laboral apoya la apuesta de ajustes de tasa de interés.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch, de CME Group, que sigue los futuros sobre la tasa de fondeo federal, los operadores descuentan que la Reserva Federal (Fed) bajará este mes la tasa en 25 puntos base con 95.6% de probabilidad, y el próximo con 51.1 por ciento.

En este contexto, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, reiteró el llamado a bajar la tasa clave en septiembre, dado el debilitamiento del mercado laboral, y afirmó que la rapidez con la que el banco central recorte dependerá de lo que muestre la economía.

Mientras tanto, las acciones de Alphabet (+8.15%), la matriz de Google, se disparan más de 8% después de que un juez de Washington dictaminó a última hora del martes que Google no tendrá que vender su navegador Chrome, aunque sí compartir datos con sus rivales.

Por sectores se observan desempeños mixtos, con siete de los once principales del S&P en rojo. Las acciones de energía lideran las pérdidas (-1.95%), mientras que servicios de comunicación (+3.11%) encabezan las ganancias impulsadas por el comportamiento de Alphabet.