Wall Street inicia la semana con moderado avance ante apuestas de recortes de tasa en EU

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con ganancias las negociaciones de este lunes. Los promedios subieron moderadamente, en un mercado que seguía calibrando cuánto podría bajar su tasa la Reserva Federal este año por la debilidad del empleo.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa las acciones de 30 gigantes, subió 0.25% hasta 45,514.95 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.21% a 6,495.15 puntos. El Nasdaq Composite avanzó 0.45% a 21,798.70 puntos.

Tras débiles datos laborales publicados la semana pasada, los inversionistas apuestan por un ajuste de 25 puntos base a la tasa clave de la Fed, con 89% de probabilidad, según la herramienta Fed Watch de CME, pero también ven otro en octubre con 76.3 por ciento.

Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 terminaron con caídas, con los servicios públicos y bienes raíces como los más afectados. Los avances los lideró tecnologías de la información. Dentro del Dow Jones, destacaron IBM (+3.04%) y Walmart (+1.76%).

En los valores individuales, resaltaron los títulos de la plataforma de trading Robinhood (+15.80%) y la creadora de aplicaciones móviles Applovin (+11.54%), que se unirán al selectivo índice S&P 500 a partir de la jornada del lunes 22 de septiembre.