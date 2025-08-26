Wall Street tiene desempeños mixtos tras despido de Lisa Cook, gobernadora de la Fed

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana del martes. Los inversionistas muestran poca convicción tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cae 0.03% a 45,268.58 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, sube 0.03% a 6,441.11 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 0.11% a 21,488.32.

Trump, llevó su disputa con la Fed a un extremo sin precedentes, con la medida de despedir a Cook, quien es señalada irregularidades en préstamos hipotecarios. La decisión amenazaría la independencia del banco central, que ha sido cuestionada antes por el presidente.

Los inversionistas muestran poca convicción, sin embargo, en espera de conocer catalizadores clave esta semana, con los resultados trimestrales de Nvidia (+0.97%) mañana, y el dato del índice de precios del gasto en consumo personal, el viernes, clave para la Fed.

"Nvidia está siendo puesta a prueba como el termómetro de una posible burbuja histórica y como el ancla de algunas de las empresas más grandes del mundo, como Microsoft, Apple y Tesla", dijo Diego Gonzalez, director de Desarrollo de Negocios en Excent Capital.

En los valores individuales, las acciones del fabricante de chips AMD (+1.34%) suben tras una mejora a su recomendación por parte de Truist Bank, y Eli Lilly (+4.66%) salta impulsada tras publicar resultados favorables de un ensayo para una píldora para perder peso.

En cuanto a los sectores, los desempeños también son mixtos, con descensos en seis de los 11 principales del S&P 500. Servicios de comunicación encabeza las caídas. En el Dow Jones, los títulos de Salesforce (-1.48%) y Caterpillar (-1.06%) lideran los descensos.