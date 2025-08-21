Wall Street cierra con pérdidas; mercado espera discurso de Jerome Powell

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones del jueves. Los inversionistas reaccionaron a cifras laborales y el reporte trimestral de un gigante minorista, mientras se preparaban para un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.34% a 44,785.50 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.40% a 6,370.17 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cedió 0.34% a 21,100.31.

En los datos laborales, hoy se conoció que el número de nuevas solicitudes iniciales de apoyos estatales por desempleo aumentó en 11,000, con su mayor alza desde fines de mayo, con una cifra de 235,000, la semana pasada. Se pronosticó un registro menor a 225,000.

Por otra parte, las acciones de Walmart (-4.49%) descendieron después de que informó que sus ventas y beneficios en el año fiscal crecieron, ante la fuerte demanda de los compradores, pero incumpliendo las expectativas de utilidades por mayores costos por aranceles.

La atención pasa ahora al simposio anual de banqueros centrales de Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ofrecerá un discurso que podría dar pistas sobre los próximos pasos del banco central y al trayectoria de la tasa clave.

Sólo dos de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, materiales y energía. Con la caída de Walmart, consumo básico (-1.18%) lideró las caídas. Al interior del índice Dow Jones, la minorista también encabezó el descenso, seguida de IBM (-1.30 por ciento).