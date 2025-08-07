Wall Street cierra mixto tras entrada en vigor de aranceles

El mercado de valores estadounidense finalizó con desempeño mixto, en medio de la entrada en vigor de aranceles a varias naciones en el mundo, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, dio a conocer amplias exenciones a la aplicación de tarifas a los semiconductores.

El índice industrial Dow Jones bajó 0.51% a 43,968.70 unidades, el S&P 500 perdió 0.08% a 6,340 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite ganó 0.35% a 21,242.70 enteros.

El miércoles por la noche Trump anunció que habrá un arancel de 100% sobre los chips importados, pero no para las empresas que "construyan en Estados Unidos".

El anuncio eclipsó parte del impacto por la entrada en vigor de los aranceles "recíprocos" de la administración Trump. Aunque Caterpillar, el fabricante de equipos de construcción e ingeniería, cayeron 2.5% tras advertir sobre los efectos de los aranceles en su negocio.

La farmacéutica Eli Lilly, que elevó su previsión de ganancias y ventas para todo el año, cayó tras la publicación de los datos del fármaco orforglipron.

Los inversionistas también asimilaron un reporte de Bloomberg según el cual el gobernador de la Fed, Christopher Waller, es el principal candidato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el puesto de jefe del banco central.

Trump ha criticado al actual presidente, Jerome Powell, por retrasar el recorte en las tasas de interés. Muchos inversionistas esperan que la Fed recorte las tasas de interés en septiembre. "El rally del mercado está empezando a parecer un poco agotado aquí. Subimos por las ganancias y, el mercado estaba ignorando noticias sobre aranceles", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron recientemente una serie de máximos históricos.

Tres jornadas al alza

En México, el mercado de valores sumó su tercera jornada de ganancias y la de mayor magnitud desde agosto.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 1.94% a 58,260.88 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores avanzó 1.78% a 1,170.12 enteros.

Ambos referentes de las bolsas de valores que operan en México, vivieron su mayor aumento desde mayo y alcanzaron su nivel más alto en seis semanas.

El jueves entraron en vigor los nuevos aranceles estadounidenses. Mientras que la Unión Europea, Japón y Corea del Sur aceptaron aranceles de 15% para evitar tarifas de 25% sobre autos. Pero otras naciones enfrentan tasas más altas, como India (50%) y Suiza (39%).

"La administración Trump sostiene que estas medidas reducirán el déficit comercial y reactivarán la manufactura nacional, aunque analistas advierten sobre posibles aumentos de precios y desaceleración económica. Hasta ahora, las empresas han absorbido los costos, pero se prevé que consumidores y negocios pronto sentirán el impacto", escribieron expertos de GBM en un reporte.

Al final de la jornada, las acciones de Walmart subieron 6.3%, las de Peñoles ganaron 5.2% y las de América Móvil avanzaron 5.1 por ciento.