Wall Street cierra jornada mixta tras reportes trimestrales de grandes bancos

Los principales índices de Wall Street tuvieron desempeños mixtos el martes. Los inversionistas reaccionaron a nuevas señales de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, mientras se asimilaban reportes trimestrales de bancos y un discurso del presidente de la Fed.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.44% a 46,270.46 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, perdió 0.66% a 6,644.31 unidades. El Nasdaq Composite descendió 0.76% a 22,521.70 puntos.

China y Estados Unidos iniciaron hoy con el cobro de tasas portuarias adicionales a compañías de transporte marítimo que mueven todo tipo de productos. Además, China anunció sanciones para cinco filiales del constructor naval Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos.

Por otra parte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial que los responsables de la política monetaria adoptarán un enfoque "reunión por reunión" para cualquier nuevo recorte a la tasa de referencia.

Hoy gigantes bancarios presentaron sus reportes del tercer trimestre. Goldman Sachs (-2.04%) bajó pese a resultados mejores a lo esperado, así como sucedió con JPMorgan Chase (-1.89%), cuyo CEO advirtió acerca de los efectos de las tensiones geopolíticas y la inflación.

Citigroup (+3.89%) avanzó con fuerza después de que sus ganancias aumentaron 16% en el trimestre, impulsadas por un fuerte repunte en las operaciones de fusiones y adquisiciones, y Wells Fargo (+7.15%) repuntó después de que elevó su objetivo de rentabilidad.

Nueve de los 11 subsectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias. Destacaron las empresas de servicios de comunicación, con 2.03%, y energía, con 1.42%. Al interior del Dow Jones destacaron las acciones de la gigante minorista Walmart (+4.98%).