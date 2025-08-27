Wall Street cierra con ganancias en espera de PIB de EU; S&P 500 alcanza nuevo máximo

Los tres principales índices de Wall Street subieron en las negociaciones de media semana. Los promedios subieron y el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, antes de conocer cifras económicas clave que podrían aportar claridad sobre la política monetaria.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.32% hasta 45,565.23 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.24% a 6,481.40 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 0.21% a 21,590.14.

El mercado mostró poca convicción en las alzas mientras esperaba la divulgación del dato de Producto Interno Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos y seguía los intentos del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Por otra parte, los inversionistas esperaban el reporte trimestral del gigante Nvidia (-0.09%), que cayó marginalmente en la sesión y ampliaba el descenso en más de 3% tras presentar un reporte con ganancias trimestrales 56% mayores a tasa anual, incluso sin China.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 terminaron esta jornada con ganancias. Destacaron las compañías de Energía, mientras que en las pérdidas, Servicios de comunicación encabezó las caídas. En el Dow Jones destacaron Salesforce (+2.63%) y Chevron (+1.19%).