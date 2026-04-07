Wall Street cae en un mercado nervioso por el ultimátum de Trump a Irán

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este martes, mientras los inversionistas se mantienen atentos a las noticias sobre Oriente Medio antes de que venza el plazo límite que dio Estados Unidos a Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.81% a 46,293.67 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cede 0.79% a 6,559.82 puntos. El Nasdaq Composite cae 1.08% a 21,758.88 unidades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró ayer en un discurso su ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo y abrir el estrecho de Ormuz, hoy antes de las 20 horas de Estados Unidos. Advirtió que de no cumplir con esa exigencia desataría "un infierno".

En un mensaje en redes sociales, Trump añadió: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá.... 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Que Dios bendiga al Pueblo de Irán!”.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 negocian con pérdidas. Las compañías de los sectores de consumo discrecional (-1.85%) y tecnologías de la información (-1.63%) lideran las bajas. En el índice Dow Jones, las acciones de Apple (-3.73%) encabezan los retrocesos.