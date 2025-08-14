Wall Street cae tras datos que moderan las apuestas de recortes de tasas en EU

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este jueves. Las acciones bajan con la moderación de las apuestas de recortes a la tasa de interés clave de la Reserva Federal en septiembre, tras la publicación de dos indicadores económicos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, baja 0.37% a 44,757.33 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cae 0.24% a 6,451.20 unidades. El Nasdaq Composite retrocede 0.28% a 21,651.86.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos avanzan después de que el índice de precios al productor se elevó más de lo esperado en julio. Los datos presionan levemente el entusiasmo sobre un recorte a las tasas de interés de la Fed el próximo mes.

La herramienta Fed Watch de CME, que sigue los movimientos en los futuros de tasa de interés, las apuestas indican una probabilidad de 92.5% de un ajuste de 25 puntos básicos, y de 7.5% para estabilidad, contra 93.8% y 6.2% para un movimiento de 50 pb ayer.

Otro dato que presiona en las apuestas de recortes es el de solicitudes semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que se redujo la semana pasada ante un menor número de despidos y sugirió una mayor fortaleza de lo esperado en mercado laboral.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 caían, con el de materiales con el peor desempeño, con un descenso de 1.2%. Las empresas de pequeña y mediana capitalización, más sensibles a las tasas, caían con fuerza. El índice Russel 2000 perdía 1.62% a 2,290.41.

En los mayores valores, destaca el anuncio de una alianza de Oracle (+0.67%) y Alphabet (+1%), la matriz de Google: Oracle ofrecerá modelos Gemini de Google a clientes de Oracle Cloud Infrastructure para acelerar el uso de Inteligencia Artificial generativa.