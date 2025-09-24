Wall Street cae por cautela de Powell sobre altas valoraciones en el mercado accionario

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de media semana. Los promedios cayeron, en un mercado que evaluaba la cautela de la Reserva Federal sobre los niveles del mercado accionario y sobre la posibilidad de bajar más la tasa.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, perdió 0.37% hasta 46,121.28 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.38% hasta 6,637.97 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.33% a 22,497.86.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, se mostró cauteloso ayer sobre la posibilidad de que el banco central siga recortando la tasa de interés de referencia. Powell también advirtió en sus comentarios sobre unas posibles valoraciones elevadas en el mercado accionario.

Los inversionistas intentan anticipar la trayectoria que tendrán las tasas. Powell destacó ayer la necesidad de equilibrar sus intentos por apuntalar una economía que ha mostrado indicios de debilidad en el mercado laboral, sin avivar una persistente inflación en el proceso.

El recorte de tasas de la semana pasada impulsó las acciones en el acumulado de septiembre, un mes que suele ser lento para la renta variable. El mercado apuestan por más recortes en la tasa clave, y un dato inflacionario del PCE el viernes será clave en sus expectativas.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la sesión con pérdidas, liderados por materiales y bienes raíces. Al interior del índice Dow Jones, la mayoría de los valores cayeron y las acciones de Amgen (-2.65%) e IBM (-1.73%) encabezaron los retrocesos.