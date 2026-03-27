Wall Street cae atento a Oriente Medio; sector de energía sube impulsado por precios del petróleo

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este viernes. El mercado accionario estadounidense baja atento a Oriente Medio, pese a una extensión al 6 de abril para la pausa a los ataques estadounidenses contra instalaciones eléctricas iraníes.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a 30 gigantes, retrocede 0.88% a 45,557.56 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cae 0.79% hasta 6,425.72 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico retrocede 1.12% a 21,168.88 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer una extensión a la pausa de los ataques contra plantas eléctricas de Irán. Sin embargo, los inversionistas continúan cautelosos ante la falta de avances claros en las negociaciones para terminar con la guerra.

El precio de la mezcla de petróleo referencia estadounidense, el WTI, sube 4.04% a 98.30 dólares por barril. Ocho de los 11 sectores del S&P 500 caen liderados por las compañías de consumo discrecional (-2.16%). El sector de energía (+2.02%) lidera los avances.

"Los mercados financieros continúan ajustándose al escenario de shock energético persistente, con los precios del petróleo como el principal canal de transmisión hacia la inflación y la política monetaria", destacó en un reporte el broker Pepperstone.