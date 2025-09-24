Wall Street cae tras apertura positiva; acciones de Alibaba suben 9% por alianza con Nvidia

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este miércoles. Los promedios bursátiles retroceden tras una apertura positiva, en un mercado que evaluaba las palabras del presidente de la Reserva Federal, quien se mostró cauteloso sobre bajar más la tasa.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, cede 0.12% a 46,235.43 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.23% a 6,641.32 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico pierde 0.34% a 22,497.24.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo hincapié en el equilibrio que el banco central debe lograr en sus próximas decisiones de política monetaria, mientras se enfrenta a riesgos por una elevada inflación y aborda las señales de un mercado laboral cada vez más débil.

Los inversionistas esperan señales claras sobre el futuro de la tasa de interés y consideran que podrían encontrar algunas el viernes, cuando se conocerán los datos del índice de precios del gasto en consumo personal, o PCE, el indicador de inflación más seguido por la Fed.

Mientras tanto, en los valores individuales, los títulos de la china Alibaba (+9%) cotizadas en Estados Unidos suben con fuerza, al igual que las de otras firmas del gigante asiático, después revelar una alianza con Nvidia (-1.15%) para empujar la inteligencia artificial.

Con un fuerte movimiento, los títulos de Lithium Americas (+95%) reaccionaban de forma positiva después de que la agencia Reuters informó el martes que el gobierno del presidente Donald Trump busca una participación de hasta 10% en el capital de la empresa.