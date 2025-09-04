Wall Street avanza tras otro reporte laboral por debajo de lo previsto en EU; Amazon sube con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los promedios avanzaron tras una apertura mixta, en un mercado que reaccionó a los datos nóminas privadas ADP, que resultaron por debajo de las expectativas.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.77% hasta 45,621.29 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.83% a 6,502.08 puntos. El Nasdaq subió 0.98% a 21,707.69 unidades.

El empleo privado estadounidense aumentó sólo en 54,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento levemente revisado al alza de 106,000 en julio, según el Informe Nacional de Empleo de ADP. El consenso de los analistas proyectaba 65,000 registros.

Si bien las cifras no mostraron un gran debilitamiento, de acuerdo con analistas, las apuestas siguen apuntando cada día con más seguridad a un ajuste en las tasas la Fed. La herramienta FedWatch espera un ajuste de 25 pb este mes con 97.6% de probabilidad.

De los 11 sectores principales del S&P 500, sólo el de servicios públicos cerró con caídas. Las acciones de consumo discrecional (+2.25%) lideraron las ganancias. En el Dow Jones, destacó Amazon (+4.27%) por un reporte positivo sobre Amazon Web Services.