Wall Street avanza con el impulso de los resultados trimestrales de grandes bancos

Las acciones de Bank of America y Morgan Stanley suben con fuerza después de haber informado cifras mejores a las esperadas por los analistas.

Los tres principales índices e Wall Street suben la mañana de este miércoles.archivo

José Antonio Rivera

Los tres principales índices e Wall Street suben la mañana de este miércoles. Los promedios avanzan impulsados por los resultados trimestrales de grandes bancos, mejores a los previstos por los analistas, y ante apuestas de que la Fed seguirá recortando las tasas este año.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.13% a 46,330.86 puntos, mientras que el S&P 500 de las compañías más valiosas avanza 0.35% a 6,667.74 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico se mueve 0.51% a 22,636.06.

Los títulos de Bank of America (+4.97%) suben con fuerza luego de que el banco reportó utilidades e ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los analistas. Los títulos de Morgan Stanley (+5.57%) suben tras reportar utilidades superiores a las esperadas.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó abierta la puerta a más ajustes de tasas de interés, señalando que el mercado laboral se encuentra en estancamiento con escasa contratación y despidos, y añadiendo que el banco central seguirá atento a los datos.

Los inversionistas seguirán atentos a la temporada de reportes trimestrales. Hoy se espera que United Airlines (+0.36%) reporte después del cierre de las negociaciones. Además, el mercado seguirá los comentarios de varios funcionarios de la Fed en diversos eventos públicos.

José Antonio Rivera

Analista de mercados

