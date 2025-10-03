Wall Street avanza "a ciegas" sin datos clave de empleo; toca máximos récord

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este vieres. Los promedios se mueven a máximos récord en un mercado que anticipa más recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), y pese al cierre del gobierno de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 1.02% a 46,992.55 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.52% en 6,750.12 unidades. El Nasdaq Composite gana 0.28% en 22,908.55.

El cierre de la administración federal, que comenzó el miércoles, interrumpió el flujo de datos económicos fundamentales, incluido el esperado informe mensual de nómina no agrícola, que estaba previsto para este viernes y que es clave en política monetaria.

Sin referencias económicas, los inversionistas apuestan "a ciegas" por más recortes a la tasa. Esto, junto con la fortaleza del sector tecnológico, permite hasta ahora mirar más allá del cierre del gobierno federal. Los tres índices perfilan ganancias semanales.

En los valores individuales, el fabricante de equipos para semiconductores Applied Materials informó que espera un impacto de 710 millones de dólares en ingresos por reglas en Estados Unidos que lo limitan para exportar a China. Su acción baja 2 por ciento.