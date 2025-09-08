Wall Street avanza ante apuestas de recorte de tasas; acciones de Robinhood se disparán

Los tres principales índices de Wall Street suben la mañana de este lunes. Los promedios inician la semana con ganancias, impulsados por la apuesta de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar la tasa de interés en su reunión de la próxima semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube un marginal 0.02% a 45,409.86 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.27% a 6,498.76 puntos, y el Nasdaq sube 0.67% a 21,845.34.

Tras débiles datos laborales publicados la semana pasada, los inversionistas apuestan por un ajuste de 25 puntos base a la tasa clave de la Fed, con 90% de probabilidad, según la herramienta Fed Watch de CME, pero también con 70% por otro más en octubre.

En este contexto, los inversionistas esperan datos de inflación al productor y al consumidor estadounidenses, que se divulgarán el miércoles y el jueves, respectivamente, en busca de más pistas sobre el futuro de la política monetaria en la mayor economía mundial.

En la información sobre las emisoras, las acciones de la plataforma de trading Robinhood (+15.05%) suben con fuerza, al igual que las de AppLovin (+11.92%), plataforma de Apps móviles, tras conocerse que se unirán al índice S&P 500 el 22 de septiembre.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 operan con pérdidas. En las pérdidas, las empresas de bienes raíces y las de servicios públicos son las más afectadas. Con avances, destacan las empresas de tecnologías de la información y consumo discrecional.