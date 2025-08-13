Viva Aerobus elevó 7.8% su tráfico de pasajeros en julio; liga 53 avances

Viva Aerobus, la segunda mayor aerolínea de bajo costo en México, elevó en 7.8% su tráfico de pasajeros en julio, lo que representa su avance número 53 consecutivo, con lo que extendió su racha que inició en febrero de 2021.

El dato también fue el segundo menor avance para un mes de julio desde 2020, cuando las aerolíneas sufrían los efectos de la pandemia de la Covid-19.

"El tráfico de pasajeros aumentó 7.8% en julio, apoyado por una demanda estable durante el periodo de verano", dijo Juan Carlos Zuazua, el director general de Viva Aerobus, en un comunicado. "Los factores de ocupación se mantuvieron en niveles saludables, aunque por debajo de los del año anterior, debido a una base de comparación particularmente alta".

El tráfico doméstico de Viva Aerobus fue 7.7% superior respecto al séptimo mes del año anterior, en tanto que el número de viajeros internacionales que utilizaron sus servicios estuvo 9% por arriba de lo registrado el año previo.

Por su parte, la capacidad de la aerolínea, medida en asientos por milla disponibles, incrementó 10.1 por ciento.

En términos acumulados, Viva Aerobus transportó a 17 millones 56,000 pasajeros de enero a julio de 2025, lo que representó un crecimiento de 10.3% frente a lo registrado en 2024.

"Mantenemos un enfoque disciplinado en el despliegue de capacidad, en un entorno de demanda que sigue reflejando un comportamiento cauteloso por parte del consumidor", dijo el director general de Viva Aerobus, en el mismo comunicado.