Valor de ETF’s de oro en máximos, por baja en tasa de la Fed

Como resultado en la baja de la tasa de interés de 25 puntos base, por la Reserva Federal de Estados Unidos, el precio del oro al contado alcanzó cifra récord de 3,707 dólares la onza, aunque después bajó a 3,658.25 dólares.

El Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) informó que en agosto los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF’s) de oro físico globales aumentaron 5%, alcanzando los 407,000 millones de dólares, un nuevo récord. Esa cifra representa el tercer mes consecutivo de crecimiento.

De acuerdo con el WGC, en el octavo mes del año se compraron 5,500 millones de dólares en oro a través de ETF’s y fueron fondos de Norteamérica y Europa los que incrementaron sus posiciones, mientras que en Asia y otras regiones, bajaron.

“Los fondos norteamericanos añadieron 4,100 millones de dólares en agosto, el tercer mes consecutivo de entradas y la fortaleza se vincula al riesgo comercial persistente, incertidumbre general del mercado y debilitamiento del dólar en el contexto internacional”, destacó el WGC en un reporte.

Los datos actuales, indican que en lo que va del año las entradas acumuladas en los ETF’s son de 47,000 millones de dólares, lo que representa el segundo año más fuerte registrado después del pico de 2020.

En el reporte de agosto, el WGC sugirió que la relación del oro con las tasas de interés en Estados Unidos se reforzaría a medida que los inversionistas en aquel país tienen una creciente preocupación por la estanflación, (inflación con desaceleración de la actividad económica) un entorno favorable para el oro y los inversionistas en ETF son los más sensibles a esta preocupación, mientras que los operadores de futuros del metal se centran en la trayectoria de las tasas.

Los inversionistas de la Unión Americana lideraron las entradas de recursos con 3,999 millones de dólares y los fondos con mayores entradas fueron SPDR Gold Shares con 2,577.3 millones de dólares, iShares Physical Gold ETC con 877 millones e iShares Gold Trust con casi 697 millones de dólares.

En lo que va del 2025, los ETF de oro al contado han ganado desde 23.6% de Amundi Physical Gold, a 41% de Invesco Physical Gold ETC, pasando por Franklin Responsibly Sourced, Goldman Sachs Physical Gold, entre otros, que han tenido interesantes rendimientos ante el repunte en el precio del oro cercano al 40 por ciento.

“En lo que va del año, estos vehículos muestran un sólido crecimiento del 39%, reflejando el atractivo sostenido del oro como activo refugio en un entorno de volatilidad política y monetaria”, destacó Felipe Mendoza, analista de ATFX LATAM.

Agregó que, en conjunto, el desempeño de los ETF de oro físico anticiparon los ajustes ligados a las expectativas de las tasas, mostrando un rally significativo en lo que va del año, apoyado por la búsqueda de diversificación y cobertura frente a riesgos macroeconómicos.

Sube y baja

El oro cayó tras alcanzar un máximo histórico mientras los mercados digerían los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El precio del oro bajó casi 1% el miércoles, retrocediendo desde un máximo histórico alcanzado en la sesión, mientras los participantes del mercado analizaban los comentarios del presidente de la Fed.

El oro al contado bajó 0.9%, a 3,658.25 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 3,707.40 dólares. Los precios han subido casi 6% este mes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaron un 0.2% y cerraron en 3,717.8 dólares.

La Fed recortó la tasa de interés en un cuarto de punto e indicó que reducirá de forma constante los costos de endeudamiento durante el resto del año. Mientras tanto, Powell afirmó que la Fed se encuentra en una situación de reunión tras reunión respecto a las perspectivas de las tasas de interés.

"La Fed está mostrando incertidumbre y Powell ha calificado esto como un recorte de 'gestión de riesgos' que ha provocado una toma de ganancias bastante comprensible", dijo Tai Wong, un comerciante independiente de metales. "Un retroceso, o al menos una consolidación, es saludable; no preveo un retroceso inusualmente profundo. A menos que bajemos del importante soporte técnico de 3,550 dólares, la tendencia alcista a corto plazo debería mantenerse intacta".

Felipe Mendoza dijo que la perspectiva en el precio del metal precioso dependerá del tono de los datos macroeconómicos en Estados Unidos y las expectativas sobre la velocidad del ciclo de recortes de la Fed. El oro suele ganar atractivo cuando las tasas caen, pues los rendimientos más bajos reducen el costo de oportunidad de mantener el activo que no genera rendimiento.

Los analistas afirman que el récord del oro este año es respaldado por las compras sostenidas de los bancos centrales, la diversificación de activos más allá del dólar estadounidense, la resiliencia de la demanda de activos refugio en medio de fricciones geopolíticas y comerciales, y la debilidad del dólar.

Deutsche Bank elevó su pronóstico del precio del oro para el 2026 a un promedio de 4, 000 dólares por onza, desde 3,700 dólares. (Con información de agencias)