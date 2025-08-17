UnitedHealth subió 14% por compra de Buffett

Las acciones de UnitedHealth Group subieron casi 14% el viernes después de que Berkshire Hathaway, del multimillonario Warren Buffett, compró 5 millones de acciones de la compañía, lo que representa un impulso para los inversionistas que creen que el conglomerado de salud mejorará con su nuevo CEO.

Las acciones han perdido casi la mitad de su valor durante el último año debido a que la compañía luchaba por adaptarse a los crecientes costos de la atención médica y a los cambios en los planes de reembolso del gobierno que afectaron sus negocios de seguros de salud y de atención al paciente de Optum.

La noticia de la participación de Buffett, sugiere que los inversionistas creen que la acción no refleja su perspectiva a largo plazo. Sin embargo, la recuperación podría ser lenta, ya que UnitedHealth calcula que se gastarán miles de millones de dólares en gasto médicos adicionales en el futuro.

Al menos dos analistas dijeron que los próximos 18 meses serán desafiantes para el referente de la industria, mientras enfrenta una mayor utilización de la atención médica y una disminución en las membresías en los planes respaldados por el gobierno.

“El voto de confianza de Buffett valida el valor a largo plazo de UnitedHealth, pero la gerencia necesita recuperar la confianza y la credibilidad de los inversionistas y volver a su reputación de superar y aumentar las acciones del pasado", dijo James Harlow, vicepresidente senior de Novare Capital Management.

Las acciones cayeron 40% en 2025, lo que la convierte en la acción con peor desempeño del Promedio Industrial Dow Jones de primera línea este año. Las acciones subieron 13.9% y cerraron en 309.14 dólares, en lo que marcó el mejor movimiento en un solo día desde octubre de 2008.