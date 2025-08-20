Trump compra más de 100 mdd en bonos durante su presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comprado más de 100 millones de dólares en bonos corporativos, estatales y municipales desde que asumió el cargo en enero, según nuevas revelaciones que arrojan más luz sobre las vastas tenencias del multimillonario presidente estadounidense.

Los formularios, publicados en línea el martes, muestran que el magnate inmobiliario republicano realizó más de 600 compras financieras desde el 21 de enero, el día después de ser investido para su segundo mandato en la Casa Blanca.

La presentación del 12 de agosto de la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos no enumera los montos exactos de cada compra, sólo ofrece un rango amplio.

Incluyen bonos corporativos de Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo, así como Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile Estados Unidos y UnitedHealth Group.

Otras compras de deuda incluyen varios bonos emitidos por ciudades, estados, condados y distritos escolares, así como distritos de gas y otros emisores.

Conflicto de intereses

Las inversiones cubren sectores que podrían beneficiarse de los cambios en la política estadounidense bajo su administración, como la desregulación financiera.

Trump, un empresario convertido en político, ha dicho que ha puesto sus empresas en un fideicomiso administrado por sus hijos.

Su formulario de declaración anual presentado en junio mostró que sus ingresos provenientes de varias fuentes en última instancia todavía corresponden al presidente, algo que lo ha expuesto a acusaciones de conflictos de intereses.

En esa declaración, que aparentemente abarcaba el año calendario 2024, Trump declaró más de 600 millones de dólares en ingresos provenientes de criptomonedas, propiedades de golf, licencias y otras inversiones. También demostró que la incursión del presidente en las criptomonedas había incrementado sustancialmente su patrimonio.

En total, el presidente declaró tener activos por un valor de al menos 1,600 millones de dólares, según un cálculo de Reuters.

“El patrimonio neto del presidente Trump ha aumentado considerablemente, y gran parte de ese aumento se concentra en sus activos en criptomonedas y en Trump Media. Teniendo esto en cuenta, no hay pruebas en la actualidad de que sus compras de bonos sean otra cosa que una diversificación prudente dentro de sus miles de millones de dólares en activos”, afirmó John Canavan, analista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics.