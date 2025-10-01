Tesla sube en Bolsa y acerca a Elon Musk a los 500,000 mdd de riqueza

Las acciones de Tesla, fabricante de automóviles eléctricos, subieron el miércoles en Wall Street. Con dicho incremento, la fortuna del Elon Musk roza los 500,000 millones de dólares.

Los papeles de Tesla subieron 3.31% a 459.46 dólares, apuntando su nivel más alto desde el 24 de diciembre de 2024, cuando cerró en 462.28 dólares.

La cotización se acerca a su máximo histórico alcanzado el 17 de diciembre de 2024, de 479.89 dólares.

En septiembre, las acciones de Tesla ganaron 33.20% apoyado por el renovado interés de su CEO en su empresa.

Desde sus mínimos del año, el 8 de abril, a la fecha, presentan un avance de 107.1%, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, detuviera los aranceles al sector automotriz.

En el presente año, los títulos de la empresa apuntan un incremento de 13.77 por ciento.

En cuanto al valor de capitalización, Tesla es la novena empresa más valiosa, al sumar 1.596 billones de dólares. Con el avance de ayer, la firma agregó 47,543.12 millones de dólares a su valor de mercado.

Optimismo por Robotaxis

“El optimismo de los inversionistas se disparó tras avances en su tecnología de conducción autónoma, incluido el visto bueno del estado de Nevada para probar sus robotaxis en vías públicas. Además, el lanzamiento de sus nuevos sistemas de almacenamiento energético, Megapack 3 y Megablock, junto al buen ánimo general del mercado, reforzaron el desempeño alcista de la acción”, aseguraron analistas de GBM Reserch.

Además, la compañía aseguró en comunicado que aumentaron los precios de arrendamiento de todos sus vehículos en Estados Unidos después de que expirara un crédito fiscal federal de 7,500 dólares que ayudó a impulsar las ventas de vehículos eléctricos.

El cambio sigue al fin de los incentivos fiscales bajo una amplia legislación aprobada por el Congreso, que eliminó el crédito de 7,500 dólares para alquileres y compras de vehículos eléctricos nuevos, así como un crédito de 4,000 dólares para autos usados, desde el 30 de septiembre.

Ventas mejoran en Europa

Las ventas de Tesla subieron en varios países europeos en septiembre, incluidos Francia y Dinamarca, impulsadas por su Model Y actualizado, pero los analistas dicen que Tesla corre el riesgo de perder terreno a medida que la competencia se intensifica y su envejecida línea permanece sin cambios.

Tesla mostró un crecimiento continuó en Noruega y España, según cifras de la industria local el miércoles, siendo el Model Y el más vendido en Dinamarca. (Con información de Reuters)