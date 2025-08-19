Tesla enfrenta demanda colectiva en California por afirmaciones engañosas sobre conducción autónoma

Tesla se enfrentará a una demanda colectiva certificada en California después de que un juez aprobará las acusaciones de que la compañía engañó a los clientes que pagaron por su paquete completo de conducción autónoma, según un fallo judicial emitido el martes.

El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California determinó que Tesla declaró repetidamente, entre octubre de 2016 y agosto de 2024, que sus vehículos contaban con el hardware para la conducción autónoma completa. Sin embargo, los demandantes alegan que esto no era cierto y que se basaron en estas declaraciones al comprar, según el fallo.

Las declaraciones aparecieron en el sitio web de Tesla, publicaciones de blog, comunicados de prensa, presentaciones de resultados y boletines informativos, y el juez dictaminó que el enfoque de marketing único de Tesla hacía probable que la mayoría de los compradores vieran estas afirmaciones.

Los grupos certificados incluyen a residentes de California que compraron el paquete completo de conducción autónoma entre octubre de 2016 y julio de 2024 y optaron por no participar en el arbitraje o compraron antes de que se aplicarán las cláusulas de arbitraje, según el fallo.