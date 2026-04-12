Temporada de resultados a prueba en Wall Street

Los inversionistas buscarán pruebas la próxima semana de que el motor de beneficios de las empresas estadounidenses está funcionando a pleno rendimiento, y si están surgiendo amenazas a esas perspectivas empresariales optimistas a raíz de la guerra en Oriente Medio y el consiguiente aumento de los costos energéticos.

La temporada de resultados del primer trimestre arranca con los informes de los principales bancos estadounidenses. Las expectativas de un sólido trimestre y un buen año en cuanto al crecimiento de las ganancias han impulsado las perspectivas alcistas para las acciones. Dichas expectativas se han mantenido intactas a pesar de que el conflicto en Irán se intensificó durante el último mes.

"La razón por la que el mercado sigue tan sólido es que las estimaciones de ganancias no dejan de subir. Todavía no se ha observado ningún impacto negativo en los fundamentos a causa de la guerra", afirmó Nick Giorgi, estratega jefe de renta variable de Alpine Macro. "Si se empieza a ver una cascada de consecuencias negativas en los fundamentos, entonces todo puede cambiar".

Nivel alto

Se estima que el 10% de las empresas del S&P 500 habrán presentado sus resultados del primer trimestre para el viernes de esta semana, con una avalancha de resultados previstos para las semanas siguientes. Además de los bancos, entre las principales empresas que presentarán sus resultados esta semana se encuentran Netflix, Johnson & Johnson y PepsiCo.

Se espera que las ganancias generales de las empresas del S&P 500 aumenten aproximadamente 14% en comparación con el mismo período del año anterior, según las estimaciones de los analistas, recopiladas por LSEG IBES hasta el viernes. Sería el sexto trimestre consecutivo con un crecimiento de dos dígitos, la racha más larga desde 2011, según Mark Hackett, estratega jefe de mercado de Nationwide.

En el fondo, las expectativas para los 11 sectores del S&P 500 varían considerablemente. Se prevé que el sector tecnológico, de gran peso en el mercado, impulse las ganancias más del 40%, mientras que se espera que las del sector salud disminuyan 10%, según LSEG IBES.

Un punto clave en los informes será cómo las empresas perciben las repercusiones del alza de los precios del petróleo, que aumentará los costos para diversos sectores y reducirá el gasto de los consumidores.

Las expectativas para los resultados anuales son optimistas. Se espera que las ganancias del S&P 500 aumenten más de 19% en 2026, frente al aumento estimado del 15% a finales de febrero.

"Veremos si esas estimaciones de ganancias se mantienen para el futuro o si se revisan a la baja", dijo Brent Schutte, director de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management Company. "Las previsiones de las empresas se vuelven cruciales".

Radiografía de la situación

Los informes bancarios proporcionarán una perspectiva sobre la salud de la economía, según los inversionistas, quienes expresaron preocupación por la desaceleración del mercado laboral ante el conflicto en Oriente Medio.

Goldman Sachs presenta sus informes el lunes, mientras que JPMorgan, lo hará el martes junto con Wells Fargo y Citigroup. Otros bancos presentarán sus informes en la semana. Sus comentarios sobre el comportamiento del consumidor serán clave, dijo Garrett Melson, estratega de cartera de Natixis Investment Managers Solutions.

"Lo que observen en los patrones de gasto será fundamental para comprender la magnitud del riesgo de desaceleración desde la perspectiva del consumo", dijo Melson. Nick Giorgi afirmó que se centraría en los comentarios sobre la actividad crediticia a la luz del contexto geopolítico más volátil.

"Si los bancos dicen que las empresas están dejando atrás la situación, que aún necesitan invertir y que siguen solicitando préstamos, eso sería una señal positiva", dijo Giorgi.