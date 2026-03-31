Aluminio cotiza cerca de su máximo de 4 años por temores a una escasez de suministro

El precio del aluminio subía este martes, situándose cerca de máximos ⁠de cuatro años, debido a los temores de una prolongada escasez de suministro tras los ataques iraníes que dañaron importantes fundiciones del golfo Pérsico durante el ⁠fin de semana.

A las 08:58 ⁠GMT, el contrato de referencia del aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.8%, a 3,461.5 dólares por tonelada, tras haber tocado antes 3,496.5 dólares, su nivel más alto desde el 13 de marzo.

Los ataques iraníes dañaron dos plantas de aluminio operadas por Aluminium Bahrain y Emirates Global Aluminium en la zona, que representan el 8% del suministro mundial. Ninguna de las dos empresas ha facilitado información actualizada sobre sus operaciones.

"El mercado está a la espera de noticias más claras sobre el alcance de lo ocurrido", afirmó David Wilson, estratega de materias primas de BNP Paribas. "Aún no hemos recibido ninguna confirmación oficial sobre la magnitud de los daños".

"Ha sido un poco sorprendente que la evolución de los precios haya sido relativamente moderada, pero supongo que el problema es que el mercado en general aún no conoce realmente el alcance de la situación", agregó.

Una ruptura al alza por encima de los 3,546.5 dólares del 12 de marzo para el ⁠aluminio abriría el camino hacia máximos que no ⁠se veían desde hace cuatro ⁠años, cuando los mercados mundiales se enfrentaban a las consecuencias inmediatas de la invasión de ⁠Ucrania por parte de Rusia.

En China -el principal consumidor mundial de metales-, la actividad industrial volvió a crecer en marzo, respaldada por una mejora de la demanda, según mostró una encuesta oficial, lo que reforzó el sentimiento general hacia los metales industriales.

En otros metales básicos en la LME, el cobre operaba estable a 12,219 dólares por tonelada; el zinc caía un 0.5%, a 3,168 dólares; ⁠el plomo perdía un 0.7%, a 1,895 dólares; el estaño bajaba un 0.1%, a 46,635 dólares; y el níquel restaba un 1.3%, a 17,035 dólares.