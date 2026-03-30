Aluminio sube casi 5% y alcanza máximo de 4 años tras ataques de Irán a fundiciones de Oriente Medio

Los precios ⁠del aluminio tocaron este lunes máximos de cuatro años, después de que los ⁠ataques aéreos iraníes contra dos importantes productores de Oriente Medio durante el fin de semana aumentaron el riesgo de una crisis de suministro prolongada.

El aluminio de referencia a tres meses en la ⁠Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un ⁠4.7% a 3.453 dólares por tonelada métrica a las 10:48 GMT. Los precios del metal, utilizado en los sectores del transporte, la construcción y el embalaje, alcanzaron los 3,492 dólares más temprano en la sesión.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz ya han restringido los envíos de aluminio a los mercados de exportación de Estados Unidos y Europa.

Aluminium Bahrain, que gestiona la fundición más grande del mundo en una sola planta, afirmó que estaba evaluando los daños causados por los ataques iraníes. Por su parte, Emirates Global Aluminium señaló que su planta había sufrido "daños significativos".

Alba anunció este mes que iba a cerrar líneas de fundición que representan el 19% de su capacidad.

"Los ataques de Irán contra las plantas de aluminio de Oriente Medio amenazan con sumir en una crisis a un mercado ya frágil, lo que aumenta la posibilidad de que se alcancen precios récord", señaló Britannia Global Markets.

"El impacto del conflicto se está amplificando porque las restricciones a la producción en otros lugares han mermado las existencias mundiales, dejando al mercado con poco margen de maniobra frente a las perturbaciones".

Los precios del aluminio alcanzaron un récord de 4,073.50 dólares por tonelada en marzo de 2022 ⁠tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, uno ⁠de los principales productores del metal.

Las ⁠existencias de aluminio en los almacenes homologados por la LME han caído más de un 60% desde ⁠el pasado mes de mayo, a 418,675 toneladas.

La preocupación por la grave escasez ha elevado la prima del metal al contado sobre el contrato a tres meses a más de 60 dólares por tonelada, su nivel más alto desde 2007 .

Los metales industriales en general se vieron respaldados por los indicios de una mayor demanda en China, el principal consumidor.

Entre otros metales básicos, el cobre subía 0.3% a 12,231 dólares por tonelada, el zinc ganaba 1.7% ⁠a 3,168 dólares, el plomo se fortalecía 0.6% a 1,909 dólares y el estaño sumaba 1.5% a 46,495 dólares, mientras que el níquel avanzaba un 0.5% a 17,270 dólares