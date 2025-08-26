Tasas de Cetes operan mixtas en subasta de Banxico

Los rendimientos de los papeles gubernamentales tuvieron resultados mixtos el martes, en la subasta semanal de valores gubernamentales de Banco de México, ante el posible relajamiento de la política monetaria por parte del banco central.

La tasa del Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días, se ubicó en 7.27%, un descenso de 0.13% respecto a la subasta anterior, cayendo a su menor nivel desde principios de junio de 2022. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos y la demanda fue de 3.03 veces.

El banco central también colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.68%, un incremento de 0.02% frente a la última emisión, y una demanda 2.13 veces, inferior a la previa.

De acuerdo con datos de Monex Casa de Bolsa, en lo que va del año la tasa de rendimiento de los Cetes a 28 días han caído 2.47%, mientras que la tasa de Cetes a 91 días ha bajado 2.11 por ciento.

Se subastaron Cetes a 175 días, por 13,600 millones de pesos a 7.73%, esto es 0.08% menos que la última emisión.

Se colocaron 16,000 millones de pesos en Cetes a 679 días, con una tasa de 8.22%, una reducción de 0.08% frente a la subasta previa. La demanda fue de 2.51 veces el monto colocado.

La minuta de la última reunión de política monetaria de Banxico sugiere que el ciclo bajista en la tasa de referencia no ha concluido.

Los inversionistas esperan que la tasa objetivo del país baje un cuarto de punto en la reunión de septiembre, desde 7.75 hasta 7.50 por ciento.

Adicionalmente el gobierno colocó 16,500 millones de pesos en MBonos a 3 años, con vencimiento en marzo de 2028, a una tasa de 8.03 por ciento.