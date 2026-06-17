SpaceX sufrió su primer revés en el Nasdaq; perdió 131,476 millones de dólares

Las acciones de SpaceX, empresa de cohetes, conectividad e infraestructura para inteligencia artificial, retrocedieron en el Nasdaq el miércoles, tras hilar tres días de avances desde su Oferta Pública Inicial (OPI).

Los títulos de la compañía detrás de Starlink cayeron 4.95% a 191.82dólares. Esta es su primera contracción desde su debut el viernes pasado. Perdió 131,476 millones de dólares en un día.

Este descenso hizo que SpaceX volviera a situarse por debajo de Amazon.com Inc. en valor, convirtiéndose en la sexta empresa más grande del mundo con una capitalización de mercado de aproximadamente 2.5 billones de dólares. Aun así, las acciones se encuentran más de 42% por encima de su precio de salida a Bolsa de 135 dólares.

“Creo que por ahora todo esto es solo ruido. Si viéramos una caída importante, la cosa sería distinta”, dijo Michael Monaghan, socio y gestor de Cartera de Founder Funds, que posee acciones de SpaceX. “Si la caída fuera mayor, probablemente aumentaríamos nuestra posición”.

Parte de la volatilidad observada en las operaciones intradía de las acciones de SpaceX puede atribuirse a la baja flotación, lo que también podría estar impulsando su precio.

Bloomberg publicó que existe una proporción relativamente pequeña de acciones de SpaceX disponibles para negociar, con solo alrededor del 4.2 % del total disponible el primer día. A medida que expiren en los próximos meses las restricciones que impiden a los directivos vender sus acciones, esto podría ejercer presión a la baja sobre el precio.

El martes, la compañía formalizó la compra del desarrollador de asistentes de programación Cursor AI en una operación valuada en 60,000 millones de dólares mediante el intercambio de acciones.