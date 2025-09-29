Soya y maíz caen por la presión de la cosecha estadounidense

Los futuros del maíz y la soya estadounidenses bajaron el lunes en una sesión agitada, presionados por la cosecha de ambos cultivos en el Medio Oeste, pero la incertidumbre sobre los datos trimestrales de existencias del Gobierno que se publicarán el martes mantuvieron un piso para los precios, según analistas.

Los futuros del trigo se recuperaron de las caídas iniciales y registraron modestas ganancias.

Los futuros del maíz de diciembre de la Bolsa de Chicago bajaron 1 centavo, a 4.21 dólares por bushel. La soya para noviembre cedió 4 centavos, a 10.0975 dólares por bushel, mientras que el trigo de diciembre subió 0.25 centavos, a 5.20 dólares por bushel.

El clima cálido y seco en el Cinturón Maicero de Estados Unidos favoreció el avance de la cosecha durante el fin de semana, y las previsiones apuntan a que seguirá igual esta semana. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé una cosecha récord de maíz.

A la espera del informe semanal del USDA sobre el progreso de la cosecha, previsto para el lunes, los analistas encuestados por Reuters esperaban que la agencia informe de que la cosecha de maíz estadounidense se había completado en 20% y la de soya en 19%; sin embargo, los informes anecdóticos de rendimientos decepcionantes del maíz en algunas zonas han apuntalado los futuros mientras los agentes del mercado esperan las próximas estimaciones mensuales de producción de cultivos del USDA el 9 de octubre.

Mientras tanto, los exportadores de soya de Estados Unidos están perdiendo negocios con China en medio de una guerra comercial entre los dos países, con proveedores rivales de América Latina tomando su parte.