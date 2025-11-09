Soya en EU repunta tras compras de oportunidad

Los precios de la soya en Chicago se fortalecieron el viernes en un rebote de compra de oportunidad tras una fuerte caída el jueves, mientras los operadores evaluaban las perspectivas de más ventas estadounidenses a China luego de la tregua en la guerra comercial entre ambos países.

La soya más activa de la Bolsa de Chicago subió 9.5 centavos a 11.17 dólares el bushel. El trigo cayó 7.8 centavos a 5.2775 dólares, mientras que el maíz cedió 1.5 centavos a 4.2725 dólares el bushel.

El trigo cayó por las ventas estadounidenses recientes a China, menores de lo esperado, y la atención volvió a centrarse en los grandes suministros.

El maíz apenas varió, pero se enfrentó a los vientos en contra de una mayor oferta a medida que se acerca la finalización de la cosecha estadounidense.

China reanudó modestas compras de productos agrícolas estadounidenses, pero los operadores esperaban compras más significativas de soya después de que la Casa Blanca dijera que Pekín se comprometía a comprar 12 millones de toneladas de soya estadounidense para finales de 2025.

China restaurará la elegibilidad de tres empresas para exportar soya. Pero faltaron detalles en una ceremonia de firma de compras de soya el jueves.

Los precios del trigo se enfrentan a vientos en contra por la aceleración de las exportaciones de Rusia y la competencia de las nuevas cosechas que comienzan en los exportadores del hemisferio sur, Argentina y Australia.

China restablecerá las licencias de importación de soya para tres empresas estadounidenses y levantará la suspensión de las importaciones de madera en rollo procedente de Estados Unidos a partir del 10 de noviembre, según informó el viernes la autoridad aduanera china, en otra señal de distensión en las tensiones comerciales entre ambos países.

Las suspensiones de las licencias para la cooperativa agrícola CHS, el exportador mundial de cereales Louis Dreyfus Company Grains Merchandising y el operador de terminales de exportación de cereales EGT se impusieron en marzo en medio de las crecientes fricciones comerciales.

La suspensión de las importaciones de madera en rollo procedentes de Estados Unidos fue una medida de represalia tras la orden del presidente estadounidense Donald Trump, el 1 de marzo, de investigar las importaciones de madera.

