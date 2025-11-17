Soya en EU alcanza máximos desde junio 2024

Los futuros de la soya estadounidense subieron el lunes a su nivel más alto desde junio de 2024, ya que el Gobierno del presidente Donald Trump alimentó las expectativas de ventas a China tras el reciente acuerdo comercial entre ambos países.

Los futuros del maíz también subieron, mientras que los del trigo tocaron su precio más alto desde julio.

Después de que Trump se reunió con el líder chino Xi Jinping el mes pasado, funcionarios en Washington dijeron que China acordó comprar 12 millones de toneladas de soya estadounidense para fin de año y 25 millones de toneladas en cada uno de los próximos tres años.

China aún no ha confirmado oficialmente lo acordado en las conversaciones y hasta ahora sólo ha comprado volúmenes mínimos.

"Sólo hemos sacado unas 330,000 (toneladas), pero llegaremos", dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en un fragmento de una entrevista con Fox Business que fue publicado en la plataforma X por una cuenta de la Casa Blanca.

"Vamos a conseguir firmar ese acuerdo. Aún no está firmado. Y entonces nos pondremos en marcha", añadió.

El viernes, Trump dijo que China compraría soya estadounidense y otros productos agrícolas, y que Washington y Pekín habían mantenido conversaciones al respecto.

Los futuros de soya más activos subieron 29.75 centavos, a 11.5425 dólares el bushel. El maíz ganó 5.5 centavos, a 4.3575 dólares el bushel, y el trigo subió 14.5 centavos, a 5.455 dólares el bushel.

Los analistas dijeron que seguía sin estar claro si China había acordado comprar 12 millones de toneladas de soya estadounidense para el final del año calendario o para el final de la temporada de comercialización el 31 de agosto.

China, el mayor importador de soya del mundo, recurrió a Sudamérica para abastecerse durante su confrontación con Washington.