Sicrea cumple 45 años en BMV emitiendo certificados bursátiles

Sistema de Crédito Automotriz (Sicrea), un intermediario automotriz independiente que financia la compra de automóviles de la empresa Nissan, celebro su 45 aniversario como emisor de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo cual le ha permitido diversificar su portafolio y expandir su negocio.

Andrés de la Parra, director general de Grupo Sicrea, indicó que la empresa cuenta con una liquidez bastante sólida para expandirse y abrir nuevas líneas de negocio. “Los recursos obtenidos en parte al ser emisores recurrentes de certificados bursátiles y obtener líneas bancarias, permitirán a la compañía a diversificar su portafolio y buscar activamente la expansión”.

Resaltó que el trabajo conjunto con la BMV y el gran mercado bursátil del país ha sido fundamental. “Ser emisores recurrentes de certificados bursátiles, además de obtener líneas bancarias y realizar emisiones estructuradas privadas, ha sido un apoyo crucial para apalancar su actividad y continuar el otorgamiento de autofinanciamiento y crédito”.

Actualmente, la financiera ha emitido a partir de 46 ediciones, certificados bursátiles de corto plazo, que acumulan un monto de 5,000 millones de pesos, de acuerdo con Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

Además, los directivos de Sicrea destacaron que han logrado impulsar la comercialización de 500,000 vehículos a lo largo de 45 años, registrando así una cartera activa de cerca de 23,000 clientes.

De la Parra aseveró que la estrategia de crecimiento se enfoca en dos vertientes principales.

La primera con el lanzamiento de Wooroo, una nueva línea de negocio que se presenta como una plataforma tecnológica y digital.

Sus objetivos centrales son: “Wooroo está diseñada para financiar otros vehículos de otras marcas, más allá de las tradicionales del grupo. Esto incluye comenzar explorando marcas como Renault y Mitsubishi, con la intención de expandirse paulatinamente a otras”, detalló.

Además, consideró que la meta es ampliar la base de clientes, enfocándose especialmente en un segmento de población joven (arriba de 25 y hasta 40 años) que no ha tenido acceso a financiamiento tradicional.

El segundo objetivo de sus recursos es para fortalecer su infraestructura y los productos existentes, que incluyen autofinanciamiento, crédito y arrendamiento.

