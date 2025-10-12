Retornos de bonos de EU a la baja tras amenazas de Trump

Los rendimientos de la deuda de referencia de Estados Unidos cayeron a mínimos de varias semanas el viernes, ya que los inversionistas se refugiaron tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer un "enorme" aumento de aranceles a China, acusando a Pekín de tratar de obstaculizar el comercio de tierras raras.

La larga declaración del presidente en Truth Social provocó una venta masiva de acciones y sacó a las tasas de su reciente patrón de rango, con el retorno a 10 años alcanzando su nivel más bajo desde mediados de septiembre.

En los últimos días, la deuda soberana de Estados Unidos se había mantenido en un compás de espera, ya que el cierre del Gobierno, que ya ha cumplido su décimo día, ha paralizado la producción y entrega de indicadores económicos cruciales.

"Durante un tiempo parecía que las cosas iban bien entre Trump y Xi, pero los últimos controles a la exportación de minerales de tierras raras por parte de China hicieron estallar a Trump", dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.

"Pueden pasar muchas cosas de aquí a la cumbre de la APEC en la que se suponía que se iban a reunir, así que no sería sorpresivo ver que los ánimos se enfrían antes de eso".

El rendimiento de los bonos a 10 años cayeron a mínimos de más de un mes 9.1 puntos básicos, al 4.057%, mientras que el de la deuda a 30 años bajó 9.6 puntos básicos, al 4.637% tras caer a su nivel más bajo desde el 5 de septiembre.

El rendimiento de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, cedió 7.5 puntos básicos, al 3.512 por ciento. Una parte muy vigilada de la curva, que mide la diferencia entre los retornos a dos y 10 años, considerada un indicador de las expectativas económicas, se situó en 52.8 pb.