Remuneración de Larry Fink en 2025 fue de 37.7 mdd

La remuneración del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, en 2025 ascendió a 37.7 millones de dólares, según reveló un informe presentado por la gestora de activos el viernes, tras un año excepcional para la mayor gestora de activos del mundo.

El paquete salarial incluía un sueldo base de 1.5 millones de dólares y una bonificación de 10.6 millones de dólares, según el informe. La remuneración de Fink en 2024 fue de 30.8 millones de dólares. Este aumento se debió a un incremento de 6.5 millones de dólares en las acciones otorgadas a Fink.

“Entramos en 2026 con un impulso elevado y estamos bien posicionados para aprovechar importantes oportunidades futuras”, declaró Fink en una carta a los inversionistas.

El asesor de accionistas Institutional Shareholder Services recomendó el año pasado a los inversionistas que se opusieran a los paquetes salariales de los altos ejecutivos de la firma, incluido Fink, tras lo cual BlackRock afirmó haber recibido el 67% de los votos a favor de la remuneración de sus ejecutivos.

BlackRock anunció en enero que sus activos bajo gestión habían alcanzado la cifra récord de 14 billones de dólares.

La gestora de activos superó con creces las previsiones de beneficios de Wall Street en el cuarto trimestre de 2025, obteniendo una ganancia de 2,180 millones de dólares, excluyendo algunos gastos extraordinarios. Sus acciones subieron 4.5% en 2025, pero han caído más de 12% en lo que va del presente año.