Precios del petróleo suben 4% tras nuevos ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos

Los ⁠precios del petróleo subían cerca de un 4% este martes, recuperando ⁠parte de las pérdidas de la sesión anterior, ya que los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos reavivaban los temores sobre el suministro, mientras que el estrecho ⁠de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

A las ⁠08:50 GMT, los futuros del Brent ganaban 3.52 dólares, o un 3.5%, hasta los 103.73 dólares por barril, y los del crudo West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 3.79 dólares, o un 4.1%, a 97.29 dólares.

En la víspera, el Brent cerró con una caída del 2.8%, mientras que el WTI perdió un 5.3% después de que algunos buques lograron atravesar el crítico estrecho de Ormuz.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su tercera semana sin que se vislumbre un final. Irán reanudó los ataques contra EAU. Las operaciones en el yacimiento de gas de Shah permanecieron suspendidas tras un ataque con drones, mientras que se declaró un incendio en el puerto de Fujaira, donde la petrolera estatal ADNOC tuvo que suspender los cargamentos.

Fujaira, situada en el golfo de Omán, justo a las afueras del estrecho de Ormuz, es un punto de salida crucial para volúmenes de petróleo equivalentes a cerca del 1% de la demanda mundial.

Mientras tanto, la interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz —una ⁠vía de acceso vital para alrededor del 20% del ⁠comercio mundial de petróleo y ⁠gas natural licuado— ha suscitado preocupaciones sobre la escasez de suministro, el aumento de los costos ⁠energéticos y la creciente inflación.

"Los riesgos siguen siendo graves: basta con que una milicia iraní dispare un misil ​o coloque una mina en ‌un petrolero que pase por allí para reavivar toda la situación", señaló en una nota Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

Varios aliados de Washington rechazaron el lunes el llamado de Donald Trump para enviar buques de guerra que escolten a los buques que atraviesan el ⁠estrecho, lo que provocó las críticas del presidente estadounidense, quien acusó a los socios occidentales de ingratitud tras décadas de apoyo.