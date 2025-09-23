Precios del petróleo suben más de 1% tras nuevas amenazas de Trump contra Rusia

Los precios del petróleo se dispararon el martes, en una jornada marcada por el discurso del presidente Donald Trump en la ONU, donde reiteró sus amenazas a Rusia y pidió a los europeos que dejen de comprarle crudo a Moscú.

"Trump volvió a pronunciarse hoy duramente contra Rusia (...) provocando un impulso en las cotizaciones del petróleo", explicó a la AFP John Kilduff, de la agencia Again Capital.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, ganó 1.59% hasta los 67.63 dólares.

Su equivalente estadounidense, barril de West Texas Intermediate, también para entrega en noviembre, sumó 1.81% a 63.41 dólares.

"Si Rusia no alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra con Ucrania, Estados Unidos está listo para responder con elevados aranceles", afirmó Trump ante la Asamblea General de la ONU.

"Pero para que eso funcione, Europa debe seguir el movimiento y cesar todas las compras de energía a Rusia", añadió.

Desde el inicio de la guerra en 2022, la Unión Europea redujo en gran medida su dependencia de los hidrocarburos rusos, pero Hungría y Eslovaquia continúan comprando cerca de 200,000 barriles diarios de crudo ruso vía un oleoducto.

Washington busca impactar los ingresos petroleros de Moscú para forzarla a negociar un acuerdo con Ucrania.

"Si una medida concreta para impedir el aprovisionamiento de petróleo ruso al mercado mundial, los precios van a subir", explicó Kilduff.

"Hay mucha volatilidad en el mercado como resultado de esas amenazas", agregó.

Los precios del petróleo también fueron impulsados por la revisión al alza del crecimiento mundial proyectado para 2025 por la OCDE, que se elevó a 3.2% frente al 2.9% previsto en junio.

Este revisión es percibida como un factor positivo para la demanda de energía.

Además la economía mundial debería resistir un poco mejor de lo esperado la tempestad de los aranceles, indicó la organización.