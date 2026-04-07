AIE, FMI y Banco Mundial se reunirán el lunes para debatir la crisis energética por la guerra

Los ⁠líderes de la Agencia Internacional de la Energía, el ⁠Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial debatirán el lunes sobre la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán, dijo este ⁠martes el director ejecutivo de la ⁠AIE, Fatih Birol.

"Esta crisis energética exige que todos se pongan manos a la obra y que haya cooperación internacional", afirmó Birol en X, subrayando la necesidad de que las tres instituciones apoyen a los gobiernos de todo el mundo ante las repercusiones económicas de la guerra.

Birol, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y Ajay Banga, del Banco Mundial, acordaron la semana pasada formar un grupo de coordinación para ayudar a hacer frente a la perturbación regional que ha provocado una de las mayores escaseces de suministro en la historia del mercado energético global.

Su mecanismo de respuesta podría incluir asesoramiento político específico, la evaluación de posibles necesidades de financiación y la prestación de apoyo, incluso mediante financiación al 0% o a bajo interés, así como herramientas de mitigación de riesgos no especificadas, indicaron.

La declaración de Birol se produjo ⁠cuando el presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, lanzó una amenaza ⁠a Irán de que "esta noche morirá una civilización entera" a menos que ⁠Teherán acepte un ultimátum para abrir el estrecho de Ormuz, una vía navegable internacional por la que solía pasar una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Birol declaró recientemente al periódico francés Le Figaro que la actual crisis del petróleo y el gas, desencadenada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, ⁠es "más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas".