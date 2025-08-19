Precios del petróleo cierran a la baja tras reunión de Trump con Zelenski

Los precios del petróleo retrocedieron el martes ante la perspectiva de paz entre Ucrania y Rusia, al día siguiente de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, su par ucraniano Volodimir Zelenski y varios líderes europeos.

El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en octubre cayó 1.22% a 65.79 dólares.

Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre bajó 1.69% a 62.35 dólares.

El presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, ofreció organizar una reunión con Zelenski, según tres fuentes familiarizadas con el tema.

Trump, en tanto, declaró estar dispuesto a proporcionar apoyo aéreo como garantía de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Rusia, pero descartó cualquier presencia militar estadounidense en el terreno. Eso recaería en los europeos.

En el mercado "existe cierta esperanza o euforia (...) ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia", declaró a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

"Si eso ocurre, significa que se relajarán todas las severas sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos o la Unión Europea", añadió.

Carsten Fritsch, de Commerzbank, apuntó que las amenazas de Trump de sanciones adicionales a Rusia si no se alcanza la paz "no se han materializado hasta ahora".

"El siguiente paso importante es ver algo concreto, no solo titulares", dijo Schork.

El levantamiento de las sanciones contra Moscú y el regreso de los barriles rusos al mercado llevaría a la baja los precios del crudo.

Rusia es uno de los principales productores mundiales de petróleo, con 9,2 millones de barriles diarios en 2024, según la agencia de información energética de Estados Unidos (EIA).