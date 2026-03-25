Precios del petróleo caen más de 5% tras plan de Trump para terminar con la guerra con Irán

Los precios del petróleo caían cerca de un 5% ⁠este miércoles, tras conocerse que Estados Unidos envió a Irán una propuesta de 15 puntos destinada a poner fin a la guerra, lo que suscitó especulaciones sobre avances hacia un ⁠alto el fuego, a pesar de que ⁠Israel e Irán siguieron intercambiando ataques.

A las 10:22 GMT, los futuros del Brent restaban 5.66 dólares, o un 5.42%, para colocarse en los 98.83 dólares el barril, después de haber caído hasta los 97.57 dólares. Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían 4.82 dólares, o un 5.22%, hasta los 87.53 dólares, tras tocar un mínimo de 86,72 dólares.

Ambos índices de referencia se dispararon casi un 5% en la víspera, antes de recortar ganancias en una sesión volátil tras el cierre.

Aunque los precios declinaban ante la perspectiva de un alto el fuego, el analista de PVM Oil Associates Tamas Varga señaló que, al mismo tiempo, hay informes sobre el despliegue de soldados estadounidenses en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que su país está avanzando en las negociaciones para poner fin a la guerra, mientras que una fuente confirmó que Washington envió a Irán la propuesta de 15 puntos.

No obstante, algunos analistas se mostraron escépticos sobre el avance de dichas conversaciones y esperaban que los mercados siguieran volátiles.

Si Irán sigue siendo una amenaza para el estrecho de Ormuz, el mundo podría enfrentarse ⁠a años de crudo a 100-150 dólares por barril, ⁠declaró a la BBC Larry ⁠Fink, director de Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo. "

Tendremos una recesión mundial", afirmó Fink ⁠cuando se le preguntó si el petróleo se mantendría a 150 dólares.

Priyanka Sachdeva, analista sénior de mercados de Phillip Nova, señaló que los acontecimientos en Oriente Medio seguirán siendo el "principal factor determinante de los precios", lo que mantendrá a los precios del petróleo oscilando en un amplio rango a corto plazo.

La guerra ha paralizado prácticamente los envíos de petróleo y gas natural licuado a través del estrecho, por el que suele pasar casi una ⁠quinta parte del suministro mundial de gas y crudo. La Agencia Internacional de la Energía lo ha calificado como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.