Plan para terminar guerra modera ganancias del crudo

El petróleo redujo sus ganancias el martes en una volátil sesión posterior al cierre, después de haber subido casi 5% al principio de la sesión, tras los informes de que Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Antes de la publicación, los futuros del Brent cerraron con una subida de 4.55 dólares, o 4.55%, a 104.49 dólares el barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subió 4.22 dólares, o 4.79%, a 92.35 dólares. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 91.74 dólares el barril, esto es un incremento de 4.48% o de 3.94 dólares.

El Canal 12 de Israel, que fue el primero en informar sobre el plan, dijo que se anunciará un alto el fuego de un mes de acuerdo con un mecanismo en el que están trabajando los enviados estadounidenses para Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Reuters confirmó los informes, citando una fuente familiarizada con el asunto. El New York Times, citando a dos funcionarios, había dicho que el plan se entregó a través de Pakistán.

El primer ministro de Pakistán declaró el martes que estaba dispuesto a mediar conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en el Golfo.

La oferta se produjo un día después de que Trump ordenara un aplazamiento de cinco días de los ataques contra las centrales eléctricas de Irán, alegando que Estados Unidos había mantenido conversaciones con funcionarios iraníes no identificados que produjeron “puntos importantes de acuerdo”, lo que provocó una caída de más del 10% en los futuros del crudo.

Irán negó el lunes haber entablado negociaciones con Estados Unidos.

“Sin duda, estamos recibiendo señales contradictorias”, dijo Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group. “Creo que el mercado está reflejando en los precios la preocupación de que estas negociaciones no vayan a salir bien y que la guerra vaya a continuar”.