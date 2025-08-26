Precios del petróleo caen 2% por riesgos de suministro en Rusia

Los precios del petróleo cayeron un 2% el martes, borrando las ganancias de la sesión anterior, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de los aranceles estadounidenses, la guerra en Ucrania y las posibles disrupciones del suministro de combustible ruso.

El Brent cayó 1.58 dólares, o un 2.3%, a 67,22 dólares el barril, tras haber alcanzado en la sesión anterior su nivel más alto desde principios de agosto. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdió 1.55 dólares, o un 2.4%, a 63.25 dólares.

"Al centro del mercado de esta semana está la posibilidad de que los aranceles de Estados Unidos a la India puedan duplicarse al 50% tan pronto como mañana (...) restringiendo aún más los flujos de exportación rusos que ya están siendo inhibidos por los recientes ataques ucranianos a refinerías", dijeron en una nota analistas de Ritterbusch y Asociados.

Las exportaciones indias podrían enfrentarse a aranceles estadounidenses de hasta el 50%, entre los más altos impuestos por Washington.

El repunte del lunes fue impulsado sobre todo por los riesgos de suministro tras los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa y la posibilidad de nuevas sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su amenaza de imponer sanciones a Moscú si no hay avances hacia un acuerdo de paz en las próximas dos semanas.

Sin embargo, varias fuentes dijeron a Reuters que funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia discutieron varios acuerdos energéticos al margen de las negociaciones de este mes en busca de la paz en Ucrania.

"Dada la enorme cantidad de incertidumbres en el mercado petrolero causadas por el conflicto ucraniano y la guerra arancelaria, los inversores seguirán poco dispuestos a comprometerse con ninguna de las dos direcciones de forma larga", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Los precios del Brent podrían mantenerse en una horquilla de entre 65 y 74 dólares en un futuro previsible, añadió.