Precios del petróleo cierran con ganancias por incertidumbre sobre diálogo entre Ucrania y Rusia

Los precios del petróleo avanzaron el lunes cuando los esfuerzos diplomáticos por solucionar el conflicto entre Moscú y Kiev parecen estancarse en un contexto de incertidumbre sobre posibles sanciones estadounidenses al petróleo ruso.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre, subió 1.58% a 68.80 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, avanzó 1.79% a 64.80 dólares.

"Han vuelto las inquietudes geopolíticas", resumió a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú no avanzan y la perspectiva de un encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, parece alejarse.

Zelenski afirmó el domingo, día de la independencia ucraniana, que una reunión con su homólogo ruso sería el medio "más eficaz para avanzar".

Pero Moscú reprocha al presidente ucraniano su insistencia en exigir dicho encuentro, "cueste lo que cueste".

Además, "los precios del crudo aumentaron luego de que Ucrania atacó instalaciones petroleras rusas en los últimos días", precisó una nota de Henning Gloystein, de Eurasia Group.

El domingo, Kiev lanzó una serie de ataques con drones sobre territorio ruso causando incendios en una central nuclear y un terminal petrolero.

Aún sin un acuerdo de paz, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con aplicar aranceles secundarios a los países importadores de petróleo ruso, dirigiéndose en particular a India, segundo consumidor del crudo ruso.

En un escenario como ese, los precios del barril podrían aumentar aún más.

"Pero, un día estas sanciones están en discusión y al otro ya no. Un día Rusia es un buen socio, y al otro ya no", comentó Kilduff. "Es la razón por la que el mercado sigue oscilando como lo hace", agregó el analista.

En un informe a mediados de agosto, la Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó al alza el crecimiento mundial de la oferta de petróleo, al citar el aumento de cuotas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) como principal factor de dicha revisión.