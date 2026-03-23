Peso mexicano recupera más de 20 centavos frente al dólar tras anuncio de Trump sobre la guerra

El peso mexicano avanza frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local recupera terreno gracias al mejor sentimiento en los mercados, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó por cinco días los ataques a centrales eléctricas de Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7130 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.9557 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), significa para la moneda una ganancia de 24.27 centavos, que son equivalentes a 1.35 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.0887 unidades y un nivel mínimo de 17.7255. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, bajaba 0.70% a 98.95 unidades.

Trump mejora el sentimiento

Trump escribió en su plataforma Truth Social este lunes que los planes para atacar las centrales eléctricas de Irán serían aplazados, ya que las conversaciones con el gobierno de ese país han sido "muy buenas y productivas" los últimos dos días buscando terminar con este conflicto.

Estados Unidos había dado un ultimátum de 48 horas a Irán para buscar un diálogo antes del recrudecimiento de las hostilidades. Los precios del petróleo, centro de las preocupaciones, hoy bajan poco más de 8% a menos de 90 dólares por barril, aliviando el nerviosismo.

Esperan anuncio del Banxico

Esta semana en México se espera que el Banxico anuncie su decisión de política monetaria. La proyección más aceptada es que mantenga su tasa sin cambios, en medio de preocupaciones por la guerra y después de que la Reserva Federal (Fed) lo hizo la semana pasada.

"Prevemos que el ⁠Banco de México mantenga las tasas de interés en un 7.0% en su decisión de esta semana, dado que la inflación subyacente persiste y los recientes cambios en impuestos y aranceles generan riesgos al alza a corto plazo", destacó Pantheon en un reporte.